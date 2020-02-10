Стало известно, какие дворы в Петрозаводске благоустроят в этом году

В администрации карельской столицы утвердили список дворов, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По сообщению пресс-службы мэрии, в этом году на конкурс поступило 263 заявки, 244 из них допустили к участию. По итогу комиссия утвердила список из 60 проектов, который включает 71 дворовую территорию.

В список вошли: пр. Октябрьский, д. 28; пр. Октябрьский, д. 5; пр. Октябрьский, д. 13; пр. Первомайский, д. 6; пр. Октябрьский, д. 24; пр. Октябрьский, д. 22; пр. Октябрьский, д. 20; пр. Октябрьский, д. 9; ул. Машезерская, д. 5; ул. Анохина, д. 27; ул. Чернышевского, д. 21; ул. Чернышевского, д. 18, 20; ул. Древлянка, д. 17, корп. 1; ул. Сегежская, д. 1А; ул. Сортавальская, д. 10; ул. Питкярантская, д. 26; ул. Балтийская, д. 27; ул. Генерала Фролова, д. 3; пр. Комсомольский, д. 2; ул. Маршала Мерецкова, д. 21; ул. Генерала Фролова, д. 7; Лососинское шоссе, д. 24 к.1; ул. Сусанина, д. 26; пр. Ленина, д. 11; ул. Шотмана, д. 12; ул. Нойбранденбургская, д. 22А; пр. Лесной, д. 45/11; ул. Судостроительная, д.12; ул. Ключевая, д. 24; ул. Репникова, д. 3; Ключевское ш., д. 15; ул. Балтийская, д.24, д.26, д.28, д.30, д.,32, д.34; Ключевское ш., д. 9; ул. Балтийская, д. 31; ул. Балтийская, д. 35; ул. Питкярантская, д. 32; ул. Гвардейская, д. 13; ул. Репникова, д. 5А; ул. Ключевая, д. 22А; ул. Петрова, д. 11А; ул. Судостроительная, д. 12А; ул. Зеленая, д. 10, 12, 14; ул. Птицефабрика, д. 38; ул. Куйбышева, д. 9; ул. Московская, д. 8; пр. Первомайский, д. 24А; ул. Петрова, д. 3; ул. Сегежская, д. 15; ул. Антонова, д. 6А; ул. Мурманская, д. 19; ул. Московская, д. 11, 13; ул. Коммунистов, д. 32А; ул. Гвардейская, д. 21; ул. Ведлозерская, д. 16Б, 18Б, 16А; ул. Московская, д. 6; ул. М. Горького, д. 15; ул. Антонова, д. 7; пл. Гагарина, д. 2; ул. Нойбранденбургская, д.16; ул. Нойбранденбургская, д.25.

На благоустройство направят 130 миллионов рублей из средств проекта «Формирование комфортной городской среды», а также субсидии в рамках подготовки к столетию Карелии. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.