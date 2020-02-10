Более двух миллиардов потратят на ремонт дорог в Карелии в этом году

Более двух миллиардов рублей направят в этом году на приведение более 140 километров республиканских и муниципальных дорог в нормативное состояние. Работы, начатые на некоторых участках трасс в прошлом году, будут продолжены и в этом.

Речь идет о ремонте участков дорог «Кола» - Калевала - Лонка» (км 176+000 - км 180+300), «Олонец - Верховье», (км 0+000 – км 7+354), «Подъезд к п. Дорожников» (км 0+000 – км 1+211), «Крошнозеро - Эссойла», (км 0+000 - км 26+735, выборочно, 19,6 км), «Олонец – Питкяранта - Леппясилта» (км 0+000 - км 26+800), а также автодорог «Петрозаводск – Суоярви», «Шуйская – Гирвас». Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, также дорожники обновят 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров в Кондопоге.