10 февраля 2020, 11:48
Общество

Жителей Карелии приглашают поучаствовать в благотворительном флешмобе

Книга - лучший подарок: 14 февраля во всем мире отмечается не только День влюбленных, но и Международный день книгодарения

Неравнодушных жителей нашей республики приглашают поучаствовать в традиционном флешмобе, посвященном Международному дню книгодарения. Эта дата, как и День всех влюбленных, отмечается во всем мире 14 февраля, рассказали в правительстве.

«В этот день по всему миру люди дарят книги друг другу, школам, библиотекам, социальным учреждениям. Ранее в Карелии участие в этой акции приняли более 200 человек, было собрано более 3 с половиной тысяч книг. Издания переданы в сельские библиотеки Лахденпохского, Олонецкого, Пряжинского, Сегежского районов и в школьные библиотеки Карелии»,

- сообщается в пресс-релизе карельского правительства.

В 2018 году, к Международному дню школьной библиотеки, Глава Карелии Артур Парфенчиков подарил родной гимназии №17 города Петрозаводска новые книги и пригласил к участию во флешмобе #подари библиотеке книгу. С тех пор флешмоб продолжается, в акции приняли участие многие органы власти и управления, известные люди. Фонды школьных библиотек пополняются новыми книгами.

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Карелия
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книги
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День книгодарения
флешмоб
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