Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники

Стало известно, как в новогодние праздники в Карелии будут работать поликлиники. О режиме работы учреждений здравоохранения сегодня сообщил региональный Минздрав.

Поликлинические отделения медицинских организаций в районах и Костомукше:

31 декабря, 2, 4, 7 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9:00 до 16:00;

1, 8 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому;

3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.

Поликлиники в Петрозаводске:

31 декабря, 2, 4, 7, 8 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому с 8:00 до 16:00 и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9:00 до 13:00, работой рентген-кабинетов и клинических лабораторий, «красных зон» в зависимости от потребности, кабинетов вакцинации - с 10:00 до 15:00.

3, 5, 6 января - по обычному режиму рабочего дня.

Республиканский стоматологический центр:

3, 5, 6 января - по обычному режиму рабочего дня.

С 31 декабря по 8 января – оказание неотложной стоматологической помощи:

- взрослому населению – с 8:00 до 20:00 (ул. Гоголя, 10),

- детскому населению – с 11:00 до 17:00 (ул. Калинина, 51-а),

- в ночное время взрослым и детям – с 21:00 до 7:00 (ул. Гоголя,10).

График работы врачей-узких специалистов во взрослых поликлиниках Петрозаводска:

31 декабря – Городская поликлиника №1 (ул. Свердлова, 20),

2 января – Городская поликлиника №2 (ул. Володарского, 14),

4 января – Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1)

6 января – Городская поликлиника № 3 (пр. Первомайский, 28)

8 января – Городская поликлиника №1 (пр. Лесной, 40)

3, 6 января – прием гинекологических пациенток в женской консультации Родильного дома им. К.А. Гуткина.

График работы врачей-узких специалистов в детских поликлиниках Петрозаводска:

31 декабря – Городская детская поликлиника №1 (пр. Октябрьский, 58),

2 января – Детская республиканская больница (ул. Парковая, 58),

4 января – Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1).

6 января – Городская детская поликлиника №2 (ул. Ровио, 13). // фото «Петрозаводск говорит»