Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники
Стало известно, как в новогодние праздники в Карелии будут работать поликлиники. О режиме работы учреждений здравоохранения сегодня сообщил региональный Минздрав.
Поликлинические отделения медицинских организаций в районах и Костомукше:
31 декабря, 2, 4, 7 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9:00 до 16:00;
1, 8 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому;
3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.
Поликлиники в Петрозаводске:
31 декабря, 2, 4, 7, 8 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому с 8:00 до 16:00 и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9:00 до 13:00, работой рентген-кабинетов и клинических лабораторий, «красных зон» в зависимости от потребности, кабинетов вакцинации - с 10:00 до 15:00.
3, 5, 6 января - по обычному режиму рабочего дня.
Республиканский стоматологический центр:
3, 5, 6 января - по обычному режиму рабочего дня.
С 31 декабря по 8 января – оказание неотложной стоматологической помощи:
- взрослому населению – с 8:00 до 20:00 (ул. Гоголя, 10),
- детскому населению – с 11:00 до 17:00 (ул. Калинина, 51-а),
- в ночное время взрослым и детям – с 21:00 до 7:00 (ул. Гоголя,10).
График работы врачей-узких специалистов во взрослых поликлиниках Петрозаводска:
31 декабря – Городская поликлиника №1 (ул. Свердлова, 20),
2 января – Городская поликлиника №2 (ул. Володарского, 14),
4 января – Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1)
6 января – Городская поликлиника № 3 (пр. Первомайский, 28)
8 января – Городская поликлиника №1 (пр. Лесной, 40)
3, 6 января – прием гинекологических пациенток в женской консультации Родильного дома им. К.А. Гуткина.
График работы врачей-узких специалистов в детских поликлиниках Петрозаводска:
31 декабря – Городская детская поликлиника №1 (пр. Октябрьский, 58),
2 января – Детская республиканская больница (ул. Парковая, 58),
4 января – Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1).
6 января – Городская детская поликлиника №2 (ул. Ровио, 13). // фото «Петрозаводск говорит»