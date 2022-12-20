20 декабря 2022, 15:51
Новые фонари появились возле памятника Петру Первому
Еще в нескольких общественных местах Петрозаводска стало светлее
В Петрозаводске продолжают устанавливать новые фонари. Так, освещение появилось возле памятнику Петру Первому на Онежской набережной.
«Новое освещение загорелось и в Петровском сквере – вдоль восьми декоративных дорожек, ведущих к памятнику в честь основателя города»,
- сказано в сообщении пресс-службы администрации города.
Линию освещения смонтировали также на участке между Каменной и Городской площадями. Специалисты установили 66 торшеров и проложили около двух километров кабеля.
Ранее мы сообщали, что уличное освещение установили вдоль так называемой тропы здоровья в парке Радиозавода. В парке поставили 44 новых светильника. // фото пресс-центр администрации города