Новые фонари появились возле памятника Петру Первому

В Петрозаводске продолжают устанавливать новые фонари. Так, освещение появилось возле памятнику Петру Первому на Онежской набережной.

«Новое освещение загорелось и в Петровском сквере – вдоль восьми декоративных дорожек, ведущих к памятнику в честь основателя города»,

- сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

Линию освещения смонтировали также на участке между Каменной и Городской площадями. Специалисты установили 66 торшеров и проложили около двух километров кабеля.

Ранее мы сообщали, что уличное освещение установили вдоль так называемой тропы здоровья в парке Радиозавода. В парке поставили 44 новых светильника. // фото пресс-центр администрации города