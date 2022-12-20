На дорогах Карелии число погибших сократилось на 42 процента

В Карелии продолжается активная работа по профилактике аварийности на автомобильных дорогах. Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, в текущем году траты на комплекс инженерных мероприятий, проводящихся в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», составлили 297,3 млн. рублей.

Специалисты ведомства отметили, что благодаря принятым мерам количество погибших сократилось на 42% по сравнению с прошлым годом. Установлено более 10 тысяч метров барьерных ограждений и более 1,5 тысяч дорожных знаков, нанесена 900 км нанесена дорожная разметка.

В эти дни продолжается установка освещении на автодороге, ведущей в Суоярви и Сумский Посад, а также трех пешеходных переходов – в селе Ведлозеро, в деревне Ялгуба и в поселке Хийтола. // Скриншот видео: vk.com/mintranskarelia.