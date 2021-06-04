Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году

Майские праздники в следующем году предложили сделать раздельными. Россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это следует из проекта постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2022 году, который подготовил Минтруд РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сказано, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, можно перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Вдобавок предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Как следует из пояснительной записки, новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

В феврале россияне будут отдыхать 23 числа, в марте - с 6 по 8 число. Также предлагается сделать выходными днями 11, 12 и 13 июня, а также 4, 5 и 6 ноября. (фото topnews.ru)