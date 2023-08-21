Стала известна суть иска к карельскому минприроды

Сведения о границах лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска не внесли в Единый государственный реестр недвижимости. В природоохранной прокуратуре увидели в этом угрозу нарушения режима особой охраны данной территории.

Прокурор обратился в суд с административным иском к карельскому минприроды. Он требует, чтобы чиновники исполнили обязанность, возложенную на них законом.

Петрозаводский городской суд с позицией ведомства согласился и удовлетворил требования природоохранной прокуратуры.

Решение создать лесопарковый зеленый пояс было принято еще в 2018 году в карельском парламенте. Был утвержден перечень территорий, общей площадью 5539,54 га, включенный в этот зеленый пояс. В него вошли парки, бульвары, лесопарки, заказники, скверы, сады и аллеи. // фото «Петрозаводск говорит»