Стал известен график работы МФЦ в майские праздники

Многофункциональный центр Карелии уйдет на «каникулы» с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

4, 5, 6 и 7 мая все отделы МФЦ будут работать с 09:00 до 17:00. Время работу ОПУ №4 по Кондопожскому району в эти дни с 09:00-16:00. Отделы предоставления услуг будут работать по записи и в порядке живой очереди.

ОПУ №1 по Петрозаводску на набережной Гюллинга, 11, будет закрыт с 1 по 10 мая. Получить документы можно будет как по записи, так и в порядке живой очереди с 4 по 7 мая в ОПУ №2 на Литейной площади, 3. Документы будут приниматься только по записи.

Работа удаленных рабочих мест с 1-10 мая будет приостановлена. (фото mfcadres.ru)