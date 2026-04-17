Сроки записи к врачу через Госуслуги изменили для россиян

Запись к врачу через портал «Госуслуги» изменили в России. Теперь граждане могут записаться на прием на более позднюю дату, чем это предусмотрено стандартными нормативами ожидания медпомощи. Об изменения сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

«Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу <...> на дату, превышающую установленные <...> сроки ожидания оказания медицинской помощи», - приводит издание текст постановления.

Изменения также касаются записи на инструментальные и лабораторные исследования.

Отмечается, что предельные сроки записи устанавливают территориальные программы госгарантий.

Ранее президент поручил улучшить запись к врачу через Госуслуги.