Средняя зарплата в Карелии снова выросла

Карелиястат раскрыл размер средней зарплаты в республике в марте 2022 года. Она составила 54 427 рублей, следует из данных статистики.

По сравнению с мартом 2021 года средняя зарплата в Карелии выросла на 13,1%. При этом реальная зарплата, характеризующая покупательскую способность, снизилась на 4,8%.

Напомним, в феврале 2022 года средняя зарплата в Карелии составляла 50 751 рубль. Фото: pixabay.com/Maria_Domnina