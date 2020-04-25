25 апреля 2020, 16:49
Культура

Среди жителей Карелии ищут двойников Гарика Харламова и Павла Воли

У жителей нашей республики появился шанс в очередной раз засветиться на ТВ

Comedy Club ищет двойников Гарика Харламова и Павла Воли. Информация об этом появилась в группах юмористического шоу во «Вконтакте» и «Фейсбуке». Возможно, среди жителей Карелии найдутся лица, похожие на бывших звезд КВН.

«Тебя постоянно путают с Харламовым и Эдуардом Суровым? Или ты гоняешь по городам с концертами, как брат-близнец Павла Воли? Тогда ты нам нужен!» - говорится в сообщении. «Не упусти свой шанс попасть в эфир ТНТ».

Двойников просят присылать фотографии, видео и контактные данные на почту comedydvoinik@gmail.com, после чего обо всем рассказать.

Фото: tengrinews.kz

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Метки: 
ТНТ
Comedy Club
двойник
Гарик Харламов
Павел Воля
«ВКонтакте»
«Фейсбук»
новости Карелии