Среди муниципалитетов Карелии объявлен конкурс на получение средств

120 миллионов рублей будет направлено на поддержку муниципальных образований Карелии, сообщает правительство республики.

В связи с этим, объявлен конкурс среди муниципальных образований Карелии на право получения иных межбюджетных трансфертов, которые будут направлены на развитие практик инициативного бюджетирования. Конкурсный отбор проводится Министерством национальной и региональной политики РК в рамках проекта «Народный бюджет».

В конкурсе принимают участие городские, сельские поселения и городские округа Карелии численностью не более 50 тысяч человек (то есть по факту – любые, кроме Петрозаводска). В рамках программы жители населенных пунктов самостоятельно предлагают проекты и решают, на что будут направлены бюджетные средства.

Конкурсная документация предоставляется в электронном виде (в формате «.doc» и «.pdf») на почту vilaeva.msu@mail.ru. Прием заявок продлится до 16:00 19 ноября. Подробнее – на сайте Министерства национальной и региональной политики РК.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (814-2) 76-70-44.

Изображение с сайта ars-news.ru