12 ноября 2020, 18:58
Конкурсы

Россотрудничество приглашает жителей страны поделиться красотой

До 30 ноября нужно выложить на своей странице в соцсетях фото- или видеорепортаж, о местах в России, которые стоит увидеть
Фото Виктор Петрова

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) запустило новую акцию, сообщает сайт городской администрации.

«Что я советую посетить в России» - тема фото- или видеорепортажа, который до 30 ноября можно выложить на своей открытой странице в соцсетях. Он должен быть посвящен местам в России, которые участники хотят обязательно посетить, либо местам, в которых они уже побывали и советуют увидеть их другим людям.

Поделитесь со всем миром самыми красивыми и интересными местами в России! Поставьте в публикации хештеги #РСПосетитьВРоссии и #RSVisitInRussia и отметьте аккаунт Россотрудничества

– призывают организаторы.

В акции могут участвовать жители любой страны старше 18 лет. Итоги будут подведены 3 декабря.

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