Россотрудничество приглашает жителей страны поделиться красотой

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) запустило новую акцию, сообщает сайт городской администрации.

«Что я советую посетить в России» - тема фото- или видеорепортажа, который до 30 ноября можно выложить на своей открытой странице в соцсетях. Он должен быть посвящен местам в России, которые участники хотят обязательно посетить, либо местам, в которых они уже побывали и советуют увидеть их другим людям.

Поделитесь со всем миром самыми красивыми и интересными местами в России! Поставьте в публикации хештеги #РСПосетитьВРоссии и #RSVisitInRussia и отметьте аккаунт Россотрудничества,