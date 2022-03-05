05 марта 2022, 18:11
Спрос на VPN в России за неделю вырос на 1 268 процентов
Приложения для обхода блокировки интернета стали загружать миллионы россиян
Число загрузок только самых популярных сервисов VPN в России выросло за последнюю неделю на 1 268 процентов. Эксперты Appfigures лишь за 1 марта зафиксировали полмиллиона скачиваний в Google Play и App Store.
При этом обычно пользователи в среднем загружают VPN-приложения около 10 тысяч раз в день.
В целом с 24 февраля по 1 марта VPN-приложения в России загрузили более 1,3 миллиона раз.
Напомним, VPN обеспечивают безопасный вход в интернет через серверы в других странах, позволяя обходить местные ограничения. // Фото: StefanCoders/pixabay.com