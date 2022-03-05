Путин заявил об отсутствии предпосылок для введения военного положения

Лидер России Владимир Путин заявил об отсутствии предпосылок введения в стране военного положения, как и режима чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил на встрече с представительницами летнего состава отечественных авиакомпаний.

«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится в случае крупномасштабных внутренних угроз. Режим ЧС вводится регионально на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Мы не планируем вводить никакого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня», - цитирует президента газета «Коммерсантъ».

Ранее представитель Кремля развеял слухи о возможном введении военного положения и запрета мужчинам призывного возраста уезжать из страны. (фото Pool, ria.ru)