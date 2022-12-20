Спрос на банковские продукты вновь начинает восстанавливаться

- Как идут сейчас дела у банков, работающих в Петрозаводске и других городах Карелии? Насколько большие убытки они понесли из-за изменения экономической ситуации?

В целом, можно уверенно говорить о том, что весенние прогнозы многих экономистов о неминуемом финансовом коллапсе, по образу и подобию кризиса 1998 года, с крахом системообразующих банков, паникой среди частных вкладчиков и разорением компаний среднего и даже крупного бизнеса – все эти прогнозы не сбылись. Рынок банковских услуг в условиях беспрецедентного экономического давления со стороны западных стран доказал свою устойчивость, а ведущие банки страны – умение работать в стрессовой ситуации. Банк России, как регулятор финансовых рынков, еще раз продемонстрировал решимость и профессионализм, готовность идти на непопулярные, но крайне эффективные меры. В результате уже в июле-августе ситуация и в экономике, и в банковской сфере стабилизировалась, а осенью вновь начал оживать спрос и на вклады, и на кредиты. По предварительным расчетам, большинство даже тех банков, что попали под жесткие экономические санкции, сумеют избежать по итогам года значимых убытков, а некоторые даже получат прибыль. Этому, кстати, будет способствовать неожиданно хорошая ситуация с просрочкой кредитов.

- Как изменились потребительские предпочтения клиентов банков в этом году? Что для них стало главным?

Главным для жителей Карелии по-прежнему является жизнь и здоровье близких. К денежным потерям в этом смысле жители нашей республики по-прежнему относятся значительно проще, особенно если речь идет о какой-нибудь гипотетической упущенной выгоде. Но вместе с тем, нельзя не отметить, что финансовая грамотность наших клиентов за последние месяцы стала выше. К примеру, они стали реагировать не только на декларируемую тем или иным банком ставку по вкладу, но и обращать внимание на нюансы начисления процентов – выплачиваются ли они в конце срока или, скажем, ежемесячно присоединяются к сумме вклада, что повышает его доходность.

- Что происходит на рынке кредитования частных лиц?

Спрос на кредитные продукты – на фоне снижения ключевой ставки Банка России до уровня в 7,5% годовых – начал плавно увеличиваться. В целом за последнее время число и объем заявок на кредиты выросли более чем на четверть. В результате, с начала года мы выдали в качестве кредитов наличными сотни миллионов рублей. Мы также вновь наблюдаем традиционное предновогоднее оживление на рынке ипотечного кредитования. Поскольку многие заемщики опасаются, что государственные льготные программы будут закрыты, а совместные программы банков и застройщиков – со ставками на уровне 0,01% годовых – будут свернуты из-за позиции ЦБ РФ, который справедливо считает, что они несут в себе существенные риски для устойчивости банков.

Отдельно стоит отметить и резко возросший спрос на кредитные карты – особенно те из них, что имеют опцию кэшбэка. Клиенты оформляют их и в наших офисах, и заказывают доставку карты курьером в любое удобное для них время.

- Как на кредитный спрос повлияла частичная мобилизация? И насколько много было обращений за предоставлением кредитных каникул.

Наш банк одним из первых начал принимать обращения близких и родственников тех, кто был призван в ряды Вооруженных сил РФ в ходе частичной мобилизации. В целом по стране по состоянию на ноябрь в банк «Открытие» поступило более двух тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, из них три четверти из них уже одобрены, остальные находились на финальной стадии рассмотрения. При этом у нас в Петрозаводске данная возможность не востребована. Очень многие клиенты обращались и обращаются за консультацией о специфике оформления кредитных каникул, но в итоге заявку на них не оформляют, предпочитая закрыть кредит досрочно.

- Правда ли, что в области вновь растет число финансовых мошенничеств? Что вы предпринимаете для борьбы с мошенниками?

Проблема мошенничества в этом году стала как никогда острой. Именно поэтому все сотрудники нашего банка проходят обучение по противодействию методам социальной инженерии и обязаны обращать особое внимание на наличие в действиях, поведении клиента признаков, указывающих на то, что он находится под психологическим контролем со стороны злоумышленников.

Мошенники звонят клиенту, представляясь работниками службы безопасности какого-либо банка, аппарата Центрального Банка РФ или сотрудниками правоохранительных органов. Далее собеседника извещают, что неизвестные лица пытаются на оформить на него кредит, и начинают настаивать, что с целью сохранения денег клиент якобы должен оформить кредит самостоятельно, чтобы им не воспользовались мошенники, и разместить полученные денежные средства на специальном, якобы застрахованном счете или банковской карте. К сожалению, многие, особенно пожилые, люди в результате становятся жертвой такого рода аферистов. Как показывает наша практика, лучшим способом предотвратить такие драмы является работа на опережение: подробное объяснение и напоминание своим не только пожилым, но и легко внушаемым родственникам, что любые коммуникации с людьми, которые проявляют агрессивную «заботу» о чужих деньгах, нужно сразу же обрывать, не вступая в перепалки и словесные игры с мошенниками.