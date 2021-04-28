Справочное бюро Петрозаводского автовокзала недоступно из-за аварии

Жители Карелии, пользующиеся услугами автотранспорта для передвижения по республики попали в сложную ситуацию. Из-за аварии на линиях связи, стало невозможно дозвониться до справочного бюро, сообщил паблик «Автовокзал Петрозаводск»

«В связи с аварией на Ростелеком затруднена связь в справочном бюро автовокзала г. Петрозаводска!»

– говорится в сообщении.

Точное время устранения аварии не известно. У пассажиров просят прощения за доставленные неудобства.

Как представляется, вместо извинений, было бы гораздо лучше назначить временный номер для справочной службы, тем более, что позавчера начало действовать новое расписание, а уже сегодня с утра было заявлено о внесении в него изменений. «Петрозаводск гвоорит» писал об этом.

Таким образом, единственным источником информации для пассажиров остается сайт «Карелавтотранса». // Фото: avokzal.karelia.ru