Подростка отстранили от управления автомобилем поздней ночью в Карелии

В 1:25 ночи 27 апреля инспекторы ГИБДД Карелии остановили в Питкяранте автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что им управлял 17-летний юноша. Машина, ко всему прочему, не была зарегистрирована, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении водителя были составлены административные протоколы, которые рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2021 года в республике от управления транспортом были отстранены 19 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которые не имели водительских прав.

Инспекторы напоминают юным любителям езды, что с 16 лет они отвечают за свои поступки самостоятельно. Фото ГИБДД Карелии