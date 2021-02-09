"СПОТ" предлагает бесплатную замену масла в АККП

Владельцы авто в Петрозаводске уже начинают привыкать в новому уровню сервиса по обслуживанию автомобилей. Компания "Замена масла СПОТ" с октября прошлого года бесплатно меняет масло в двигателях легковых автомобилей. Этой услугой воспользовалось за этот период более 1000 автовладельцев.

Теперь воспользоваться услугой бесплатной замены масла можно и для работ с другим важным агрегатом автомобиля. Полная аппаратная замена трансмиссионного масла в АКПП выполняется в SPOT на регулярной основе. Процедура предполагает прокачку для очистки и замену масла в "коробке" для некоторых типов автомобилей, конструктивные особенности которых позволяют подключать необходимое оборудование. Это высокоэффективная процедура обеспечивает высокий процент обновления масла. Услуга оказывается бесплатно при покупке трансмиссионного масла в СПОТ.

Предложение по бесплатной аппаратной замене мала в АКПП от SPOT уникально для Петрозаводска. Никто раньше не предлагал подобной услуги на регулярной основе.

Кроме непосредственного выполнения работ, специалисты СПОТ консультируют клиентов и подробно объясняют необходимость регулярной замены масла в КПП. Проконсультироваться несколькими способами:

- лично - при посещении сервиса СПОТ;

- по телефону сервиса;

- а также ознакомившись со статьей "Зачем нужно менять масло в АКПП?!" на сайте SPOTа.

Кстати, автомобили, где нет возможности выполнить услуги по полной аппаратной замене масла в коробке, в СПОТе также смогут обслужить. Автосервис выполняет работы по частичной замене масла в коробках, замене фильтра АКПП и другие типы работ.

Сайт: zamena-masla-ptz.ru

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 25 Б

Контактный телефон: 8 (8142) 44-55-33

На правах рекламы.