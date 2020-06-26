Спортсмены Карелии начали подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге

Министерство спорта Карелии составило список спортсменов, которые будут кандидатами на участие в Универсиаде в Екатеринбурге, которая пройдет в 2023 году. Туда вошли 70 человек. Формирование этого списка, однако, будет продолжено до начала отборочных соревнований к Играм.

Ранее, 20 мая, была утверждена дорожная карта по подготовке в Универсиаде.

При подготовке карельских спортсменов в Играм будут использованы спортивные объекты Петрозаводского госуниверситета, а также министерства спорта Карелии.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование и художественная гимнастика.