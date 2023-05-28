28 мая 2023, 13:26
Спорт

Спортсменка из Петрозаводска выиграла всероссийские соревнования

Юлия Андрианова успешно выступила на турнире по многоборью в Адлере

Юлия Андрианова из Петрозаводска стала победительницей всероссийских соревнований по многоборью. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Турнир состоялся в Адлере. Среди девушек до 18 лет в семиборье карельская спортсменка взяла золото, набрав 5078 баллов.

Юлия Андрианова тренируется в спортивной школе №3 Петрозаводска. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»

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