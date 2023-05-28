Спортсменка из Петрозаводска выиграла всероссийские соревнования

Юлия Андрианова из Петрозаводска стала победительницей всероссийских соревнований по многоборью. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Турнир состоялся в Адлере. Среди девушек до 18 лет в семиборье карельская спортсменка взяла золото, набрав 5078 баллов.

Юлия Андрианова тренируется в спортивной школе №3 Петрозаводска. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»