Юные шашисты из Петрозаводска взяли медали престижных соревнований

Юные спортсмены из Петрозаводска успешно выступают на всероссийских соревнованиях по шашкам, проходящим в эти дни в Московской области.

Накануне были разыграны медали в дисциплине «русские шашки - быстрая игра». В группе юношей до 11 лет победителем среди 27 участников стал перворазрядник Андрей Анкудинов. В возрастной категории до 14 лет кандидат в мастера спорта Евгений Сорокин стал вторым. В его турнире участвовали 43 спортсмена.

Юные шашисты занимаются в спортивной школе №2 Петрозаводска у тренера Ивана Лопухина. // Фотографии предоставлены спортивной школой №2