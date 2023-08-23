23 августа 2023, 16:56
Спорт

Спортсменка из Карелии взяла медаль на соревнованиях в Челябинске

Анфиса Васькова успешно выступила на соревнованиях по конькобежному спорту

Анфиса Васькова из Карелии успешно выступила на соревнованиях по конькобежному спорту в Челябинске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В российском городе сегодня стартовал летний кубок Союза конькобежцев России. Соревнования проводят на крытом Ледовом стадионе.

На дистанции 1500 метров среди девушек 16-17 лет воспитанница спортивной школы Сортавалы заняла третье место с результатом 2:15.97. Анфиса Васькова завоевала бронзовую медаль. // Фото: unsplash.com / freestocks

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Метки: 
сортавала
челябинск
конькобежный спорт
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