Спортсмен умер во время забега в российском городе

В Казани во время ночного легкоатлетического забега умер 37-летний спортсмен. Об этом сообщает портал inkazan.ru.

По данным источника, мероприятие проходило в ночь на 20 августа. Одному из участников стало плохо во время прохождения 10-километровой дистанции. Врачи оказали ему первую помощь. Мужчину отправили в больницу, где он скончался.

Отмечается, что умерший был опытным спортсменом, неоднократно участвовал в подобных мероприятиях. Перед стартом он предоставил организаторам справку о том, что здоров. // Фото: unsplash.com / sporlab