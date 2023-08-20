20 августа 2023, 13:38
Погибла звезда популярного российского реалити-шоу
Звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова упала с 22-го этажа в Рязани
Звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла, выпав из окна 22-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, трагедия произошла в Рязани вечером 19 августа. Тело Михайловой обнаружили под окнами многоэтажки. 25-летняя девушка скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Реалити-шоу «Пацанки» выходит на телеканале «Пятница!». Эта программа посвящена девушкам с непростыми судьбами. // Фото: unsplash.com / Parth Natani