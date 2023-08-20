Погибла звезда популярного российского реалити-шоу

Звезда шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла, выпав из окна 22-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, трагедия произошла в Рязани вечером 19 августа. Тело Михайловой обнаружили под окнами многоэтажки. 25-летняя девушка скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Реалити-шоу «Пацанки» выходит на телеканале «Пятница!». Эта программа посвящена девушкам с непростыми судьбами. // Фото: unsplash.com / Parth Natani