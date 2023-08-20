Выброшенный из окна арбуз упал на ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области выброшенный из окна арбуз упал на семилетнего ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в городе Ломоносов. Как рассказал отец пострадавшего мальчика, его сын шел по улице, когда рядом с ним рухнул арбуз. Ребенка задело.

Отец школьника обратился в полицию и попросил привлечь метателя к ответственности. Он указал, что арбуз летел с восьмого этажа. // Фото: unsplash.com / Io & Tech