06 марта 2025, 06:45
Общество

«СпИцназ» отправил военнослужащим больше двух тысяч пар носков

Команда вязальщиц Пряжинского района подвела итоги акции «Носки солдату»
фото Людмила Козлова, Светлана Всеволодова

Карельские рукодельницы с начала специальной военной операции связали почти две с половиной тысячи пар шерстяных носков.

Рукодельницы из  Крошнозера, Ведлозера, Сяпси и Эссойлы завершили зимний сезон вязания носков для участников спецоперации.

 

«Наш «СпИцназ» в этом сезоне отправил на фронт 974 пары носков. Небольшие размеры отправлены в детский дом или гражданскому населению (как договорились с волонтерами). Некоторые вязальщицы еще  продолжают вязать и берут пряжу на лето»,

— рассказала организатор акции Светлана Всеволодова.

В настоящий момент швеи из Эссойлы закупили зеленую ткань для дождевиков и собирают деньги на закупку материала для маскировочных сетей.

Волонтеры Пряжинского района не только шьют и вяжут, они также  делают антидроновые сети, окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для бойцов. Каждая «мелочь», переданная бойцам из тыла, является неоценимой помощью.

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Метки: 
специальная военная операция
помощь СВО
Крошнозеро
Эссойла
Ведлозеро
Карелия пряжинский район