«СпИцназ» отправил военнослужащим больше двух тысяч пар носков

Карельские рукодельницы с начала специальной военной операции связали почти две с половиной тысячи пар шерстяных носков.

Рукодельницы из Крошнозера, Ведлозера, Сяпси и Эссойлы завершили зимний сезон вязания носков для участников спецоперации.

«Наш «СпИцназ» в этом сезоне отправил на фронт 974 пары носков. Небольшие размеры отправлены в детский дом или гражданскому населению (как договорились с волонтерами). Некоторые вязальщицы еще продолжают вязать и берут пряжу на лето»,

— рассказала организатор акции Светлана Всеволодова.

В настоящий момент швеи из Эссойлы закупили зеленую ткань для дождевиков и собирают деньги на закупку материала для маскировочных сетей.

Волонтеры Пряжинского района не только шьют и вяжут, они также делают антидроновые сети, окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для бойцов. Каждая «мелочь», переданная бойцам из тыла, является неоценимой помощью.