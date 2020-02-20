20 февраля 2020, 09:52
Культура

Спектакль по «Калевале» карельские дети покажут в Питере

В Санкт-Петербурге юные жители республики покажут новый спектакль «Легенды Калевалы»

Ребята из Образцового коллектива фольклорно-хореографического ансамбля «Kulkuset» петрозаводского Петровского дворца покажут на Международном этнофестивале в Санкт-Петербурге свой новый спектакль «Легенды Калевалы», поставленный по мотивам карело-финского эпоса. 

О том, чем стали для них занятия в ансамбле, и о том, кто помогает им понимать мир, рассказывают самые заинтересованные участники — родители юных артистов — Екатерина Букреева и Юлия Приятелева.

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«Калевала»
Кулкусет
Наталья Каширина
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эпос Калевала
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