Концерты в честь Дня родного языка организуют в Петрозаводске

Петрозаводчане смогут посетить два творческих вечера в конце февраля. Оба мероприятия будут посвящены Дню родного языка, который отмечается 21 февраля, сообщается на сайте карельского правительства.

22 февраля в 14.00 состоится литературно-музыкальная встреча (0+) с участием Карельского народного хора Oma pajo, фольклорного ансамбля из Медвежьегорска «Живая водица», вокального ансамбля «Семнадцатое лето», белорусско-польского ансамбля «Славянская гармония», образцового детского ансамбля армянского танца «Наири» и других. А 29 февраля в 15.00 состоится концерт Вепсского народного хора (0+).

Кроме того, выставки, приуроченные к «Гиперборее», продолжают принимать посетителей в Петрозаводске. Так, мастера декоративно-прикладного творчества приглашают горожан на выставку «Зимние узоры» (0+), а юные художники представляют «Сказочную феерию» (0+).