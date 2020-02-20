Детский ансамбль из Карелии отправится на Международный этнофестиваль

Ребята из Образцового коллектива фольклорно-хореографического ансамбля «Kulkuset» петрозаводского Петровского дворца покажут на Международном этнофестивале в Санкт-Петербурге свой новый спектакль «Легенды Калевалы», поставленный по мотивам карело-финского эпоса. О том, чем стали для них занятия в ансамбле, и о том, кто помогает им понимать мир, рассказывают самые заинтересованные участники — родители юных артистов — Екатерина Букреева и Юлия Приятелева.

Екатерина: — Первый раз спектакль целиком я увидела на детском новогоднем празднике коллектива. До этого, во время репетиций, на премьере, я была за кулисами: у нас, родителей, была своя невидимая, но важная роль — переодеть маленьких артистов, успокоить их, проследить, чтобы они вовремя вышли на сцену… А тут смотрела с музыкой, оформлением, видео... Я стояла и плакала, наверное оттого, что чувствовала сопричастность с тем, что происходит на сцене. У наших детей это первое соприкосновение с эпосом останется на всю жизнь.

Свою дочку я привела в «Kulkuset» вроде бы случайно. Еще в раннем возрасте, заметив ее гибкость, чувство ритма, подумала, хорошо бы отвести ее в танцевальный коллектив, но не знала куда. В четыре года пошли на гимнастику, а потом в «Ночь музеев» в Национальном музее мы попали на выступления «Kulkuset», и вопросов не осталось — в этот коллектив! Тем более, что руководителем ансамбля оказалась Наталья Александровна Каширина, у которой я сама в детстве с большим удовольствием занималась в «Мозаике» Дворца творчества детей и юношества.

Знаете, какое замечательное качество у нее есть? Большой масштаб творчества. Не знаю, какую цель она ставила, закладывая основание ансамбля «Kulkuset», сейчас это большой стратегический проект по воспитанию детей. Она передает им наш культурный код: знания об истории, культуре, традициях. У нас семья танцевальная. Бабушка после войны танцевала в студенческом кружке. Ингерманландка, она показывала мне национальные танцы. Но время прошло, и я их забыла. И вот дети, готовясь к постановке «Легенд «Калевалы», стали учить новые танцы... Смотрю, да это те, что мне бабушка в детстве показывала: «Анютка! Ты будешь танцевать то, что твоя прабабушка в молодости танцевала!».

У Натальи Александровны Кашириной стоит большая цель — вырастить поколение, которое будет знать свои корни, культуру края. Это важно как преодоление одиночества: дети знают, что они не первые на этой земле. В этом есть большой философский подтекст, и как мама я это чувствую и поддерживаю. Народная культура дает чувство локтя. Да и сам ансамбль — это не просто репетиции и выступления, но и детские праздники, старинные игры, когда старшие и младшие дети вместе, это, наконец, ежегодные поездки на юг, где ребята отдыхают и продолжают заниматься. Все это воплощают в жизнь Наталья Александровна и ее сподвижники — педагоги ансамбля.

Дочка ходит на занятия третий год с большим удовольствием, и я вижу прогресс в развитии детей. Они уже могут станцевать, а не просто выполнить какие-то движения под музыку, они понимают, что и для чего делают, чувствуют сценическую подоплеку. У дочки уже есть ощущение, что она артистка, это важно. Девочки с удовольствием наряжаются в традиционные народные костюмы, Анютка даже дома танцует в сарафане.

Бывает обидно, когда под именованием «народные танцы» дети осваивают псевдонародные. Они могут быть очень симпатичными внешне, но не имеют ничего общего с традицией, потому что созданы специально для сценического исполнения перед публикой. Народная же культура родилась в быту и никогда не имела цели профессионально развлекать зрителей. Поэтому настоящий народный танец — это не костюмированная демонстрация талантов и хорошей физической формы.

Народный танец — плод импровизации и одновременно творческого вдохновения, сюжеты подсказаны самой жизнью. Мне очень нравится, что в нашем ансамбле есть эта живая аутентичная традиция. Наталья Александровна впитала ее от своих педагогов, в том числе у Виолы Мальми, и от старожилов наших деревень в поездках по Карелии.

Она как носитель культуры передает свои знания детям. Совсем без костюмов сейчас нельзя исполнять народный танец. Но и качество костюмов играет не последнюю роль. У Натальи Александровны высокие требования во всем.

Юлия: — На концерт ансамбля «Kulkuset» нас пригласили, и эта встреча стала огромным подарком! Дети танцевали, кружились, притоптывали каблучками, выполняли замысловатые па, пели... Я сразу же поверила руководителю ансамбля. Захотелось, чтобы и наш ребенок стал частью этого большого труда, красоты, силы.

Занимается в ансамбле моя дочь уже второй год... Жизнь изменилась, завертелась, закружилась: настолько стала насыщенной, интересной. Такое ощущение, что ты стал дышать по-другому, твои сердце и душа наполняются настоящим, живым.

Но самое невероятное, что Наталья Александровна пригласила принять участие в «Легендах «Калевалы» и родителей. Неслыханная смелость, можно даже сказать, дерзкий вызов. Но родители откликнулись и согласились... Еще бы! Принять участие в спектакле, посвященном знаменитому эпосу «Калевала» и 100-летнему юбилею нашей республики, — это же потрясающий национальный проект!

Поначалу на репетициях мы были смешные, неуклюжие, но быстро стали серьезными и ответственными...

По вечерам дома у нас с дочерью начинались послерепетиционные беседы:

— Мама, ты не так держишь руки, должен быть замочек. Ты не так притопываешь!

— Катя, а ты ножку плохо тянешь...

Однако уже после длительных репетиций, наблюдений друг за другом мы отмечали наши успехи. Это семейное участие оказалось очень ценным.

Было интересно наблюдать за работой Натальи Александровны, настоящего Мастера. Мы видели процесс изнутри, чувствовали чуткость в речах педагога, внимательность, доброжелательность. Конечно, бывало, что Наталья Александровна высказывала нам и недовольство, обиду, но, чтобы получить результат, надо быть недовольным и показывать это. Она твердо добивалась своего, и каждое движение мы отрабатывали столько раз, сколько потребуется. Педагог — творец, он видит будущую картину танца, спектакля: как мозаику, он уже сложил картину в своем воображении...

А Наталья Александровна видит каждую деталь, каждую мелочь, каждое движение огромного коллектива (не так встали, не так закружились...). «Так, девочки, распрямились, голову подняли! А где улыбка?!»...

Это волшебно, и ты уже следишь за осанкой, контролируешь себя, а как же — все артисты!

Как безмерно повезло иметь рядом Наталью Александровну, талантливого, отзывчивого, влюбленного в свое дело человека! И ты радуешься, что твой ребенок в надежных руках. Сколько она проводит бесед с детьми, сколько полезных внушений о самостоятельности, ответственности, о волнении перед концертом... Настоящий искренний друг. А как после репетиций Наталья Александровна умеет поддержать, поблагодарить. Вообще, после общения с Натальей Александровной повышается самооценка, уверенность в собственных силах. Это здорово.

Дети Наталью Александровну любят. Да, руководитель бывает с ними строга, но они все равно жмутся к ней, как котята, обнимут до репетиции, обнимут после. Заметила, что Наталья Александровна, и это очень важно, находит для каждого ребенка свою роль, каждого увидит. Сегодня один ребенок играет главную роль, а завтра другой. И никто не зазнается, и никто не будет в стороне, и у каждого будет раскрыт талант, его индивидуальные особенности. У кого-то лучше получается петь, у кого-то — танцевать. Но... все должны стараться. Тогда будет результат.

— Таких людей, как Наталья Александровна Каширина, надо обязательно поддерживать, потому что она делает очень важное дело — объединяет нас, — убеждены мои собеседницы. А еще они говорят, что надо обязательно показывать работу коллектива и в Карелии, и в других городах, чтобы люди получали огромное эстетическое удовольствие от творчества красивых, талантливых детей. Надеемся, что участие в этнофестивале в Санкт-Петербурге станет для «Kulkuset» незабываемым, а для жителей северной столицы — приятным сюрпризом.