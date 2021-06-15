Специалисты рассказали о строительстве загородных домов из пескобетона

При строительстве собственного загородного дома каждому человеку хочется получить уникальное, не похожее на другие, тёплое и надёжное жилище.

Самым продуманным и оптимальным решением станет строительство дома из пескобетонных блоков, при этом внешнюю сторону желательно облицевать отделочным камнем, а между ними проложить утеплитель.

Пескобетонные блоки обладают высокими огнеупорными, шумоизоляционными, сейсмоустойчивыми свойствами, к тому же блоки эстетичны и прочны.

Загородный дом из пескобетонных блоков можно построить в любом архитектурном стиле, используя самые сложные дизайнерские решения. Такой дом будет тёплым, красивым и надёжным.

Чем же отличается пескобетонный блок от других строительных материалов?

Изготавливается блок за счёт использования технологии вибропрессования в форме определённого размера смеси песка, цемента и воды. Размер блока равен размерам 6-8 кирпичей, следовательно, строительство дома проходит гораздо быстрее. Пескобетон – это материал, обладающий высоким уровнем прочности и теплоизоляции.

Есть ещё один плюс данного материала – он выдерживает большие нагрузки, в том числе на него можно класть и плиты перекрытия. Описанные методы успешно применяются при строительстве загородных малоэтажных домов. Пескобетон можно использовать для создания разнообразных сложных конструкций, так как материал даёт возможность комбинировать блоки.

Загородные дома из пескобетонных блоков достаточно легко, экономично и быстро строятся, поскольку готовые блоки скрепляются при помощи цементного или клеевого раствора, в результате получается крепкая и надёжная сборная конструкция, которая по прочности не уступает монолитной.

В случае, если в доме вы предусматриваете наличие подвала, необходимо закладывать ленточный фундамент. Для сборного ленточного фундамента идеальным материалом будут блоки из тяжелого бетона. Укладывать фундаментные блоки специалисты советуют на песчаную подушку или на предварительно залитую бетоном площадку. Бетонные плиты или блоки можно также укладывать на грунт, поскольку такой фундамент не боится просадки грунта или подтопления. В любом случае, по периметру построенного фундамента необходимо соорудить отмостку для защиты от поверхностных вод. Пескобетонные блоки использовать гораздо удобнее и дешевле, чем заливать цоколь бетоном.

Стены лучше всего возводить, используя пустотные блоки. Применяя такой материал, процесс стройки происходит быстрее и проще, к тому же лучше сохраняется тепло. Перегородки внутри помещения также лучше сооружать из такого же вида пескобетонных блоков, поскольку стенам будет присущ высокий уровень звукоизоляционной способности.

После возведения стен необходимо правильно и со вкусом оформить внешний вид здания. Специалисты советуют либо применять сайдинг для обшивки дома, либо использовать облицовочный камень. Подходящим материалом может быть «рваный камень». В пространство между бетонными блоками можно уложить утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или плиты, изготовленные из базальтового волокна.

Результатом строительства станет тёплый, надёжный и красивый дом. Остаются лишь внутренняя отделка, крыльцо, полы и лестницы. Но в данном случае каждый решает самостоятельно, что и как должно быть в его доме.

Если вы приняли решение строить свой загородный дом описанным выше способом, одним из важных моментов является правильный выбор производителя материала. Если пескобетонные блоки высокого качества, то и дом будет стоять веками.

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