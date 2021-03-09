Спасатели вызволили собаку, угодившую в ловушку в Медвежьегорске

Спасатели пришли на выручку животному в Медвежьегорске. Инцидент случился 2 марта в недостроенном здании на улице Карла Маркса.

Спасатели вызволили собаку «из фундамента недостроенного здания», сообщает паблик карельской-республиканской поисково-спасательной службы.

В спасательной операции участвовали двое специалистов. Животное вызволили. С собакой все в порядке.

Ранее спасатели помогли птице, залетевшей в вентиляционную шахту в столице Карелии. А в Кемском районе спасатели достали собаку, застрявшую на железнодорожном мосту. (фото dogsecrets.ru)