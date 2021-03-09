09 марта 2021, 19:37
Спасатели вызволили собаку, угодившую в ловушку в Медвежьегорске
Животное застряло в недостроенном здании, на помощь подоспели спасатели
Спасатели пришли на выручку животному в Медвежьегорске. Инцидент случился 2 марта в недостроенном здании на улице Карла Маркса.
Спасатели вызволили собаку «из фундамента недостроенного здания», сообщает паблик карельской-республиканской поисково-спасательной службы.
В спасательной операции участвовали двое специалистов. Животное вызволили. С собакой все в порядке.
Ранее спасатели помогли птице, залетевшей в вентиляционную шахту в столице Карелии. А в Кемском районе спасатели достали собаку, застрявшую на железнодорожном мосту. (фото dogsecrets.ru)