07 февраля 2023, 15:59
Спасатели вскрыли дверь, чтобы помочь женщине в Петрозаводске
Сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда пришли на помощь горожанке
Сегодня спасатели Петрозаводска получили тревожный сигнал из одной из квартир. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.
Как выяснилось, женщине стало плохо в своей квартире. У нее упал уровень сахара в крови, ей требовалась медицинская помощь, но открыть дверь самостоятельно сил горожанке не хватало.
На помощь выехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Они вскрыли дверь квартиры, оказали женщине первую помощь, после чего передали ее врачам скорой. // Фото КРПСС