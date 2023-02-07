07 февраля 2023, 15:59
Происшествия

Спасатели вскрыли дверь, чтобы помочь женщине в Петрозаводске

Сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда пришли на помощь горожанке

Сегодня спасатели Петрозаводска получили тревожный сигнал из одной из квартир. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Как выяснилось, женщине стало плохо в своей квартире. У нее упал уровень сахара в крови, ей требовалась медицинская помощь, но открыть дверь самостоятельно сил горожанке не хватало.

На помощь выехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Они вскрыли дверь квартиры, оказали женщине первую помощь, после чего передали ее врачам скорой. // Фото КРПСС

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Петрозаводск
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КРПСС
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