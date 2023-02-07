07 февраля 2023, 15:00
Руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов на 22 миллиона рублей
Следователи в Петрозаводске возбудили уголовное дело из-за махинаций с налогами
Игры с налоговой довели руководителей организации, занимающейся деятельностью по переработке горной массы, до уголовного дела.
В Следкоме Карелии предположили, что фирма с 2018 по 2020 год уклонились от уплаты налога на сумму более 22 млн рублей. В организации вносили в налоговые декларации ложные сведения о сделках с контрагентами. Было заведено уголовное дело. Следственные действия еще продолжаются.
«В рамках предварительного следствия будут приняты предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», - сообщили в СУ СК по РК. // фото скриншот google.com/maps