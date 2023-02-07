Руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов на 22 миллиона рублей

Игры с налоговой довели руководителей организации, занимающейся деятельностью по переработке горной массы, до уголовного дела.

В Следкоме Карелии предположили, что фирма с 2018 по 2020 год уклонились от уплаты налога на сумму более 22 млн рублей. В организации вносили в налоговые декларации ложные сведения о сделках с контрагентами. Было заведено уголовное дело. Следственные действия еще продолжаются.

«В рамках предварительного следствия будут приняты предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного ущерба», - сообщили в СУ СК по РК. // фото скриншот google.com/maps