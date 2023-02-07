Молодой мужчина был тяжело ранен женщиной в Карелии

В Кеми возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в один из январских дней подозреваемая, будучи пьяной, в своей квартире ударила ножом в грудь своего 35-летнего знакомого, желая его убить. Мужчине была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он выжил.

Обвиняемая арестована. Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. // Фото: freepik.com