26 декабря 2019, 11:01
Спасатели убрали сугробы с крыши дома в Вокнаволоке
Где-то в Карелии уже настоящая снежная зима, а где-то все еще дождь, туман и слякоть
Огромные сугробы выросли на крыше дома в старинной карельской деревне Вокнаволок на севере республики.
Жителям пришлось вызывать спасателей, чтобы те помогли с очищением кровли от снежной шапки. Информация появилась в группе «Республика Карелия».
«Особую благодарность жители деревни адресовали Александру Ренгвисту. Он выполнял работы на большой высоте»,
- говорится в сообщении группы.
Фото Виталия Никулина