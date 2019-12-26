26 декабря 2019, 11:01
Соцсети

Спасатели убрали сугробы с крыши дома в Вокнаволоке

Где-то в Карелии уже настоящая снежная зима, а где-то все еще дождь, туман и слякоть

Огромные сугробы выросли на крыше дома в старинной карельской деревне Вокнаволок на севере республики.

Жителям пришлось вызывать спасателей, чтобы те помогли с очищением кровли от снежной шапки. Информация появилась в группе «Республика Карелия».

«Особую благодарность жители деревни адресовали Александру Ренгвисту. Он выполнял работы на большой высоте»,

- говорится в сообщении группы.

Фото Виталия Никулина

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Метки: 
Соцсеть
сугроб
снег
новости Карелии
Вокнаволок
Спасатели
зима