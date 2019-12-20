Спасатели Карелии освобождали дороги от упавших деревьев

Накануне специалисты петрозаводского отряда спасателей в течение двух часов освобождали дорогу между Сортавалой и Петрозаводском от трех упавших из-за непогоды деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Также поваленное ветром дерево мешало дорожному движению по улице Горького напротив Финно-угорской школы. При помощи 4 спасателей и необходимого оборудования за полчаса проезжая часть была освобождена от препятствия.

Днем раньше, по заявке горожанки, проживающей на улице Калинина, спасатели спиливали ветки упавшего дерева, упирающиеся в окно квартиры.