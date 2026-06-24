Сожительство назвали угрозой безопасности

В Минюсте высказали опасения из-за тенденции отношений без регистрации брака

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Незарегистрированный брак сочли угрозой для безопасности страны. Такое мнение высказал замминистра юстиции России Вадим Баланин.

По мнению чиновника, сожительство можно рассматривать как тенденцию, несущую риски для национальной безопасности, пишет «Газета.Ru». При этом число разводов в России остается значительным.

Министерство выступает за укрепление семейных отношений и поддерживает меры, которые противодействуют разрушению традиционных идеологических ценностей.

«Петрозаводск говорит» писал, как в Карелии поддерживают материально мам-студенток.