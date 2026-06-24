Россиянка бежала четыре дня рядом с Карелией и побила мировой рекорд

Гонка на выбывание проходила в Ленобласти

Фото: стопкадр видео паблика «РУССКИЙ БЭКЪЯРД БИОТРОПИКА»

Российская бегунья Вера Чекалина установила новый женский мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание Backyard Ultra. На соревнованиях Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области она пробежала 96 кругов. Это 643,7 километра, а на дистанции она провела четверо суток. Об этом пишет ТАСС.

По правилам гонки, участники каждый час выходят на новый круг длиной 6,7 километра, и гонка продолжается, пока не останется один спортсмен. Предыдущий рекорд в 95 кругов с октября прошлого года принадлежал британке Саре Перри.

За победу и мировой рекорд Чекалина получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку.

Сейчас продолжают бороться за победу 8 мужчин. Если кому-то из них удастся побить мировой рекорд, то вместе с призовыми он получит ключи от квартиры в Санкт-Петербурге. Обладателем мирового рекорда пока остается австралиец Фил Гор (119 кругов, 798 километров).