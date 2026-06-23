Школьница из Карелии победила на мировом первенстве по муайтай

Победительница прошлогоднего первенства Европы взяла золото в Малайзии

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Первенство мира по муайтай среди школьников завершилось в Малайзии. Карельская спортсменка оказалась одной из сильнейших среди более чем 1100 участников.

Ксения Михайлова выступала в категории U18 в весе до 51 кг. Юная карельская спортсменка одержала четыре победы в четырех поединках. Она показала технику, скорость, выносливость, характер и рвение к чемпионству.

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Для карельской спортсменки это второе выступление на мировой арене. Она долго готовилась к чемпионату и сильно волновалась.

«В прошлом году я завоевала титул победительницы первенства Европы. И, конечно, ехала сюда только за золотом! Я хотела, чтобы мной гордились моя семья и тренер и вот у нас все получилось! Я счастлива!»

- поделилась чемпионка с центром спортивной подготовки.

Тренирует школьницу Диана Зубровская.