Карельский легкоатлет побил 53-летний рекорд

Георгий Князев успешно выступил в Чебоксарах

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Карельский спортсмен Георгий Князев успешно выступил на кубке России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

На дистанции 800 метров Князев побил рекорд Карелии, который держался с 1973 года. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Абрамову и составляло 1 минуту 50,2 секунды. Георгий Князев преодолел дистанцию за 1 минуту 49,49 секунды. Из 39 участников забега наш атлет стал десятым, ему немного не хватило до выполнения норматива мастера спорта.

Ранее сообщалось о том, что школьница из Карелии победила на мировом первенстве по муайтай.