Директор фирмы в Петрозаводске оставил сотрудников без зарплаты

Трое петрозаводчан полгода работали бесплатно: руководитель тратил деньги на личные нужды

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В столице Карелии директора фирмы привлекли к уголовной ответственности за невыплату зарплаты трем работникам.

39-летний гендиректор с июля 2025 года по февраль 2026 года не платил сотрудникам, хотя деньги на зарплату были на счетах организации. Общая сумма задолженности по зарплате превысила 400 тысяч рублей.

По версии следователей, предприниматель хотел сохранить образ успешного бизнеса. Директор направлял поступающие на счета фирмы деньги на счета других предприятий по исполнительным документам и переводил себе.

Когда историей с невыплаченной зарплатой заинтересовались следователи и прокуратура, директор выдал зарплату. Суд назначил петрозаводчанину штраф в размере 100 тысяч.