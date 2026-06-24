Экс-директора предприятия ЖКХ осудили за поддельные чеки на топливо

Бывшего руководителя муниципального предприятия в Карелии признали виновным в хищении более 1,4 млн рублей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Бывшего директора муниципального предприятия ЖКХ в Лоухском районе признали виновным в присвоении вверенного имущества и мошенничестве, сообщили в Следкоме Карелии.

46-летний исполняющий обязанности директора на протяжении почти года просил бухгалтера перечислять деньги ему лично под видом аванса на покупку топлива для хозяйственных нужд. Чтобы скрыть преступление, он получал от оператора одной из АЗС поддельные чеки, которые отдавал в бухгалтерию для закрытия авансовых отчетов. По такой схеме ему удалось похитить почти один миллион рублей.

Предприятие в марте 2023 года вошло в процедуру банкротства. С руководящей должности мужчина ушел, но продолжил трудиться в качестве главного инженера и подворовывать. Как посчитали следователи, фигурант уголовного дела ввел в заблуждение конкурсного управляющего и главного бухгалтера. Деньги ему также переводили под предлогом закупки топлива. Похитить мужчина смог более 480 тысяч. Тем самым общий ущерб предприятию превысил 1,4 млн рублей.

Вину мужчина признал и возместил ущерб. Суд назначил ему условное наказание – два года лишения свободы с испытательным сроком и штрафом в размере 30 тысяч.