Петрозаводск освобождают от травы

В мэрии рассказали, где уже скосили траву, а где еще предстоят работы

фото паблик администрации города

На Зареке, Голиковке, Кукковке и Ключевой на этой неделе скосили траву. Работы предстоят в Сулажгоре, Соломенном, Железнодорожном районе и Перевалке.

В мэрии говорят, что «Кондопожское ДРСУ» косит траву ежедневно.

Траву косят, собирают в кучи и загружают в ковш трактора. Работы проводят на объектах улично-дорожной сети, парках и скверах. По словам главы Петрозаводска, в приоритете – газоны вдоль дорог, территории у образовательных и медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. Работу контролируют чиновники городского комитета. Петрозаводчанам предлагают жаловаться на плохую уборку в ЕДДС.

Между тем в соцсети стали появляться жалобы на заросшие газоны. В частности, высокая зеленая трава уже практически скрыла дорожную камеру на Московской улице.

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«Трава высотой с человека, детей не видно, в принципе. Люди с колясками с трудом переходят», - написали в паблике «Подслушано в Птз» и поинтересовались, не пора ли уже скосить траву.