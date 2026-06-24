Бизнесмен-камнеобработчик сваливал отходы предприятия в лесу Прионежья

Карельский предприниматель долго не убирал свалку и подчинился лишь решению Верховного суда

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О несанкционированной свалке узнали в прокуратуре Прионежского района.

Надзорное ведомство установило, что индивидуальный предприниматель складировал отходы производства на землях лесного фонда - свалка появилась рядом с камнеобрабатывающим предприятием. Сваленные отходы камнеобработки загрязняли окружающую среду и вредили природе. Бизнесмен свалку не убирал.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать предпринимателя ликвидировать свалку.

Суд удовлетворил требования прокурора, а ответчик обжаловал судебное решение, обратившись в Верховный суд республики. Однако там апелляционную жалобу не удовлетворили, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Как сообщили в прокуратуре, несанкционированная свалка отходов камнеобработки ликвидирована.