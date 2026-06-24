Бизнесмен-камнеобработчик сваливал отходы предприятия в лесу Прионежья

О несанкционированной свалке узнали в прокуратуре Прионежского района.
Надзорное ведомство установило, что индивидуальный предприниматель складировал отходы производства на землях лесного фонда - свалка появилась рядом с камнеобрабатывающим предприятием. Сваленные отходы камнеобработки загрязняли окружающую среду и вредили природе. Бизнесмен свалку не убирал.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать предпринимателя ликвидировать свалку.
Суд удовлетворил требования прокурора, а ответчик обжаловал судебное решение, обратившись в Верховный суд республики. Однако там апелляционную жалобу не удовлетворили, оставив решение суда первой инстанции без изменения.
Как сообщили в прокуратуре, несанкционированная свалка отходов камнеобработки ликвидирована.