Зуб мудрости вырос в носу у 14-летней россиянки

Причину болей у ребенка установили после КТ, врачи провели операцию по современной методике

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В Екатеринбурге врачи удалили выросший в носу у школьницы зуб мудрости. 14-летняя девочка обратилась за медицинской помощью с жалобами на заложенный нос, головную боль и дискомфорт в области глаза, сообщает телеграм-канал «Здоровье уральцев».

В медицинском центре ей сделали компьютерную томографию и увидели воспаление, а также то, что зачаток зуба перекрыл гайморову пазуху.

Медики проверили операцию без сверления и разрезов, используя современную технологию. Зуб вместе с фолликулом удалили через нос. Через несколько дней после операции у школьницы прошли боли, а через неделю ее выписали из больницы.

Подобные аномалии редко встречаются, а их причина не установлена.