Школьница сдала четыре ЕГЭ на максимальный балл

Екатерина Малкова из Москвы отлично справилась с госэкзаменами

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Выпускница из Москвы Екатерина Малкова сдала четыре госэкзамена на 400 баллов. Об этом сообщает портал MSK1.ru.

Как рассказала источнику школьница, она начала готовиться к ЕГЭ только после того, как перешла в одиннадцатый класс. В итоге за год она пришла к стобалльным результатам в экзаменах по русскому языку, математике, химии и физике. Также девушка сдавала и экзамен по информатике, его результат пока не известен.

Выпускница поделилась, что хочет построить карьеру в естественно-научной сфере.

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