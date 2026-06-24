Убитую в Москве женщину расфасовали по пакетам

Правоохранители задержали подозреваемого в расправе брата

фото телеграм-канал Столичный СК

В московской квартире на Знаменской улице 24 июня обнаружили пакеты с частями женского тела. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в расправе задержали 56-летнего родственника убитой. Мужчину задержали, расследование продолжается.

По информации телеграм-канала 112, тревогу забили на работе, когда женщина не пришла. Работодатель обратился в полицию.

Предположительно, у родственников произошел конфликт. Мужчина изрезал ножом сестру, а когда она перестала дышать, мужчина расчленил труп и разложил по пакетам и ведрам в квартире, что-то смыл в унитаз.

Как мы писали ранее, в Петрозаводске будут судить 24-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве сожителя.