Девушку будут судить за смертельный удар в спину сожителя

Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве в Петрозаводске

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

24-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя в квартире на улице Зайцева в Петрозаводске. Напомним, преступление было совершено весной этого года.

В момент совершения преступления девушка была пьяна. Следователи считают, что она из неприязни к мужчине вооружилась ножом и ударила сожителя в спину один раз. Истекающий кровью потерпевший смог выйти на улицу. Прибывшие медики пытались спасти его, но мужчина умер.

Девушка вину в убийстве признала. На время расследования она находилась в СИЗО. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.