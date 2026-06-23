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23 июня 2026
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Происшествия

Девушку будут судить за смертельный удар в спину сожителя

Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве в Петрозаводске
здание Следкома
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

24-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя в квартире на улице Зайцева в Петрозаводске. Напомним, преступление было совершено весной этого года.

В момент совершения преступления девушка была пьяна. Следователи считают, что она из неприязни к мужчине вооружилась ножом и ударила сожителя в спину один раз. Истекающий кровью потерпевший смог выйти на улицу. Прибывшие медики пытались спасти его, но мужчина умер.

Девушка вину в убийстве признала. На время расследования она находилась в СИЗО. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Мужчину осудили в Петрозаводске за попытку сбыть 14 граммов наркотиков

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